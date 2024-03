Materna | terreno bonificato Non sono stati trovati ordigni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 3 marzo 2024) A buon fine la bonifica bellica per la realizzazione della nuova scuoladi Massalengo, presto i lavori. Si tratta di un’opera da 6 milioni di euro, a impatto zero, finanziata interamente col Pnrr, "in cui finalmente potremo garantire un punto di accesso separato da quello dell’attività, l’area per il riposo e far tornare, dopo anni, la sezione primavera pubblica" ricorda il sindaco Severino Serafini (nella foto). L’iter per arrivare alla realizzazione era partito nel 2019 , la consegna dell’opera andrà effettuata entro il 2025. Era stato indetto un concorso di idee con 70 partecipanti. Dal progetto preliminare del vincitore, si era arrivati poi a una progettazione che nel 2022 è stata candidata a una preselettiva di Regione Lombardia. "La gara è stata vinta dall’impresa Dicataldo di Barletta, incaricata, da qualche mese. Prima di Natale hanno fatto la ...