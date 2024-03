Materazzi | «Finale di Champions League o Mondiale? Difficile! Scelgo una»

(Di domenica 3 marzo 2024)in un’intervista realizzata da Blockchain.sports ha risposto a una domanda legata a due momenti particolari della sua carriera, come ladele la. MOMENTI PARTICOLARI – Marco: «Il mio miglior momento in carriera? Sicuramente ladella Coppa del Mondo nel 2006. La preferisco alladi UEFAcon l’Inter? Domanda, è come dire chi preferisci tra mamma e papà. Li amo entrambi allo stesso modo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

"Champions o Coppa del Mondo, Eto'o o Milito, Lippi o Mourinho". Le risposte di Materazzi: Marco Materazzi, ex calciatore della nazionale e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Goal. L'inviato di GOAL ha messo a dura prova l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ...areanapoli

Mondiali di Beach Soccer, Italia ko in Finale: a Dubai vince 6-4 il Brasile: Il sogno si infrange in Finale. L'Italia perde con il Brasile e non riesce a vincere il Mondiale, che va in Sudamerica per la sesta volta nella storia. A Dubai finisce 5-2 per la nazionale ...ilmattino

Beach soccer, Brasile campione del mondo. Peccato Italia!: Per gli azzurri si tratta della terza Finale persa, dopo quelle del 2008 (sempre col Brasile) e del 2019. Al Beach Stadium di Dubai presenti anche Marco Materazzi (che ha seguito tutta la ...gazzetta