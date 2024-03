Massimo Malfatti strega tutti a The Voice Senior

(Di domenica 3 marzo 2024) Il viaregginoruba la scena a The, il programma condotto da Antonella Clerici. Nella puntata andata in onda su Rai Uno venerdì sera,si è presentato con un brano difficilissimo da interpretare, "Candy", una canzone d’amore in inglese del cantante italo-americano Paolo Nutini. Un’esibizione particolarmente toccante e ben riuscita che ha fatto girare la sedia ae quattro i giurati che sono Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Arisa e Clementino.ha così potuto scegliere ed entrerà a far parte della squadra di Gigi D’Alessio. Un trascorso da sportivo come calciatore e tennista,ha 62 anni e lavora nella sala radio della Salt. Suona e canta per diletto ...

