Mary di Danimarca | da quando è diventata regina | non è più la stessa

(Di domenica 3 marzo 2024) Era il 14 gennaio scorsoFrederik diereditava il trono dalla madre. Con grande sorpresa di tutti – anche del figlio, che lo aveva scoperto il 30 dicembre – laMargherita aveva deciso di abdicare proprio a cavallo dell’anno nuovo, annunciando le dimissioni, effettive nel giro di un paio di settimane. Un colpo di scena per la monarchia danese, negli ultimi mesi chiacchierata per alcuni scandali. Due su tutti, il cattivo rapporto tra Frederik e il fratello Joachim e il presunto – ma non troppo – tradimento coniugale dell’erede al trono, sorpreso a Madrid, una notte, a casa di una donna che non era la consorte. Poi, la cerimonia di incoronazione a rimettere tutti i tasselli al loro ...