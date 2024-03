Marito e moglie vanno in pizzeria e ordinano 6 pizze più il dolce | “Erano molto leggere”

Un trentunenne straniero residente in provincia di Ancona è stato condannato per maltrattamenti in famiglia: era accusato di aver picchiato più volte la ... (ilgiornale)

Ancona - Un gravissimo Incidente è avvenuto attorno alle 14 in via Totti, nel parcheggio alle spalle del multisala alla Baraccola. Un pensionato, mentre stava ... (corriereadriatico)

Montesacro, colta da emorragia alla 34esima settimana partorisce una bimba nella clinica senza reparto di Ostetricia: Al Tiberia hospital era arrivata per accompagnare il Marito. Era lui il "paziente" che doveva sottoposti a una visita cardiologica ma Anna, sua moglie, alla 34esima settimana di gravidanza, inizia ad ...ilmessaggero

Anche Camilla si ferma per 10 giorni, è esausta per i troppi impegni reali. E Carlo come sta: La Casa Reale inglese ha annunciato uno stop anche per la Regina Camilla, esausta per i troppi impegni reali. Il Marito, Re Carlo III, invece, come stagazzetta

“Ha bisogno di riposo”, paura per Camilla: le voci sulla regina preoccupano i sudditi: cosa sta succedendo alla famiglia reale: La Regina Camilla si prenderà qualche giorno di riposo lontano da Londra, dove invece resterà Re Carlo III per sottoporti alle cure previste.bigodino