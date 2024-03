Mario Sechi | la bugia della pace senza i fucili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bollettino dal campo di battagliacontemporaneita?. In Ucraina la Russia riconquista terre- no e l'esercito di Kiev, a corto di munizioni e copertura aerea, ripiega. Un altro fronte“terza guerra mondiale a pezzi” e? in piena escalation da quando il 7 ottobre del 2023 i terroristi di Hamas invadono Israele per compiere uno sterminio di civili con una ferocia che va oltre l'immaginazione, una “caccia all'ebreo” che non risparmia anziani, donne e bambini. Da quel momento, lo scenario del Medio Oriente cambia in maniera rapidissima: l'8 ottobre Israele dichiara lo stato di guerra e il 28 ottobre dopo una campagna di bombardamenti invade Ga- za. Gli Stati Uniti trasferiscono nell'area due por- taerei con i relativi gruppi di battaglia e un sotto- marino. All'inizio di novembre, la Casa Bianca decide di rispondere agli attacchi delle milizie ...