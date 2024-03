‘Margherita delle stelle’ | com’era la piccola Hack? “Eccomi | sono proprio io”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Montelupo Fiorentino (Firenze), 3 marzo 2024 – A dividerle c’è quasi un secolo. Novant’anni, per l’esattezza, ma in comune le due hanno talento, curiosità e determinazione. Ha gli occhi azzurri come il cielo, Sveva Zalli. Mentre il cielo, Margherita, lo ha osservato per tutta la vita. Il destino ci ha messo lo zampino e i loro percorsi in qualche modo siincrociati. SaràSveva Zalli, dodici anni, di Montelupo Fiorentino, a prestare il volto alla celebre astrofisica fiorentina. Tutti sintonizzati su Rai Uno, martedì alle 21,30. In “Margheritastelle“ la giovane montelupina diretta dal regista Giulio Base interpreterà lada bambina nel film biografico dedicato alla scienziata. "E’ stato un onore interpretare questo ruolo - racconta la studentessa, che frequenta la seconda ...