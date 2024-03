“Mare fuori non è adatto ai giovani di oggi Non ne avevamo bisogno” | la stroncatura di Micol Olivieri

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Non tutti amano. Certo il successo riscosso dalla fiction di Rai2 fa pensare che una larga fetta di pubblico apprezzi ma, come è normale che sia, c’è anche chi non è fan. Questo è il caso di, nota per il ruolo di Alice nella serie di Canale 5 I Cesaroni. Interrogata dai follower proprio suha risposto: “Opinione strettamente personale, non voglio ferire ed offendere nessuno. Ho trovato nelle prime due puntate che vidi grandi buchi di sceneggiatura, ragazzi con grande talento che secondo me potevano essere diretti meglio proprio perché erano ragazzi presi dalla strada, tanti, tanti altri molto bravi, e in generale credo quel tipo di contenuto non siaaidi ...