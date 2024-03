Marcia | Stano sigla il nuovo record italiano a Taicang | “Adesso | obiettivo Parigi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo 2024 – Un altroabbattuto per Massimo. L’atleta delle Fiamme Oro, che vive e si allena a Ostia, si prende l’ennesimo successo personale. Nella 20 km didi, il campione olimpico in carica stacca il tempo di 1h17:26 eil. Migliora di misura il suo vecchio primato di 1h17:45, che aveva ottenuto nel 2019. E’ stata una giornata incredibile in Cina per lui e a distanza, tra Glasgow e, lo è stata per l’Italia dell’atletica leggera (che ai Mondiali Indoor di Glasgow, ha in bacheca quattro medaglie, con competizione iridata in corso). Le parole di Massimo– fidal.it “È TORNATO” – “Mi sono davvero ...