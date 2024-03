(Di domenica 3 marzo 2024) A Taicang il campione olimpico chiude secondo in 1h17'26" PECHINO () -daper Massimo. A Taicang, in, il campione olimpico firma ildella 20 chilometri: 1h17:26 il tempo con cuinotte italiana tra sabato e domenica migliora il primato che già detene

secondo posto per gli ori di Tokyo Massimo Stano e Antonella Palmisano nella loro prima staffetta di marcia in carriera alla Modugno Race Walk di Bari . ... (sportface)

Modugno – E’ stata una gara entusiasmante quella della Modugno Race Walk , che si è svolta questa mattina in Puglia. In vista delle Olimpiadi di Parigi, dove ... (ilfaroonline)

Massimo Stano prenderà parte alla tappa di Taicang valevole per il World Athletics Race Walking Tour (livello gold), il Massimo circuito internazionale ... (oasport)

AGI - Massimo Stano con una straordinaria prestazione ha stabilito sulle strade di Taicang in Cina , il nuovo primato italiano della 20 chilometri di marcia ... (agi)

Massimo Stano radioso: “Mi sono ritrovato, record italiano inaspettato. Cambia tutto per le Olimpiadi”: Prova di forza da parte di Massimo Stano, che ha giganteggiato alla Classica di Taicang e ha realizzato il nuovo record italiano della 20 km di Marcia. Il Campione Olimpico ha operato uno strappo nei ...oasport

Atletica, Massimo Stano torna immenso: record italiano nella 20 km di Marcia! Il Campione Olimpico irradia la Cina: Massimo Stano ha firmato il nuovo record italiano della 20 km di Marcia. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha mostrato i muscoli nella Classica di Taicang, una delle tappe più prestigiose del World A ...oasport

Marcia, Stano record italiano nella 20 km in Cina: PECHINO (CINA) (ITALPRESS) - Marcia da record per Massimo Stano. A Taicang, in Cina, il campione olimpico firma il record italiano della 20 chilometri: 1h17:26 il tempo con cui nella notte italiana tr ...msn