Maratona | è qui la festa Morandi | Fogli e Barone | la corsa si prepara a ospitare mille sorprese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Più di diecimila persone – considerando il numero dei volontari lungo il percorso e i semplici appassionati – per ladi Bologna che, giunta alla terza edizione, promette numeri di tutto rispetto. Complessivamente i runner saranno più di 8.000, 1.500 dei quali nella sola. Non mancheranno i vip, perché al via, delle prove più soft, ci saranno anche Giannie Laura. E nella mezza, invece, proprio ieri ha ritirato il pacco gara Piero, uno dei ragazzi del gruppo ’Il Volo’, reduce comedall’esperienza a Sanremo. Meglio anche scansionare le partenze, da via Indipendenza, perché gli start saranno tre. Alle 8,45, il via della mezza. Mezzora più tardi, alle 9,15, i maratoneti classici e i partecipanti alla 30 km dei ...