Maratona di Bologna 2024 oggi | via alla carica degli 8mila Ecco la grande festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo– Via all’edizionedellaMarathon. Glirunner si sono dati appuntamento nel cuore del centro storico per il via ufficiale, tra musica, colori e voglia di vincere o comunque di portare a termine lacorsa che attraverserà l’intera città. Via quindi anche alle importanti variazioni nella viabilità, con alcune strade che rimangono chiuse. “Una rassegna che elevaa capitale dello sport”, ha spiegato l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi durante la presentazione della terza edizione dellaMarathon. E lei stessa, come lo scorso anno, parteciperàterza edizione correndo la mezza(21 km), con l’obiettivo di “finire il percorso entro le due ore”. ...