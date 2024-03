Maratona di Bologna 2024 oggi | Gianni Morandi | “Non potevo mancare” Ecco i vincitori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024), 3 marzo– Il pettorale numero 2 è diventato il numero 1. È Simon Kamau Njeri, classe 1987, il vincitore della terza edizione dellaMarathon. Il kenyota, che vive vicino Varese, è il primo vincitore non italiano della rassegna. PARTENZA DELLA 5 KILOMETRI NELLAMARATHON CONE LAURA FOGLI "Un bellissimo percorso, dove ho tanto sentito l'affetto della gente", corona così il sogno sulla lunga distanza felsinea in 2.22.27, record assoluto della manifestazione, dopo un dominio assoluto sin dalle prime battute della corsa. Ha preso il largo e nessuno è stato più in grado di raggiungerlo. Neanche il runner dell'atletica Castenaso David Colgan, vincitore dello scorso anno, è riuscito a stargli dietro. Il bolognese è giù dal podio e quinto al ...