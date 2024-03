Mar Rosso | Crosetto | ' voto martedì | aumento forze? No | quello previsto è sufficiente' **

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Aspettiamo il passaggio parlamentare. Doveva essere fatto questo giovedì, il Parlamento ci ha chiesto qualche giorno in più, lo faremo". Così il ministro della Difesa, Guido, al Tg2 quando gli viene chiesto quando sarà ufficializzato il comando italiano della missione Mar. Potrebbe esserci undelle? "No,necessario nel decreto Missione. Ci sarà una nave sempre presente che unita a quelle europee dovrebbero essere sufficienti".

Un’Europa più sicura ci riguarda: La sicurezza fisica dei cittadini europei, così come il mantenimento di condizioni di libertà e democrazia nel Vecchio Continente, dipendono dalla capacità delle classi dirigenti di scuotere dal ...corriere

Aspides, perché l'Italia è in prima linea nel Mar Rosso il tema cruciale dell'autonomia Ue (e c'entra Trump): La missione Aspides è entrata pienamente in azione e segna un punto di rottura nello strategico quadrante del Mar Rosso. L'operazione militare europea, guidata in mare dall'Italia e a terra dalla ...msn

Israele-Hamas, guerra nella guerra: Usa e Iran arriveranno al conflitto aperto: La tensione crescente nell’area tra Mar Rosso e Mediterraneo minaccia di condurre i due imperi allo scontro diretto. Succederà davvero L’Iran non vuole rischiare una guerra diretta contro Israele (e ...quifinanza