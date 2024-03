Manchester City-United | sbagliato un gol assurdo da Haaland | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) Si è concluso con il trionfo delil derby contro lonel match di Premier League. La partita per la squadra di Guardiola non è stata per nulla facile contro un avversario in buona forma. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 3-1. Vantaggio degli ospiti con Rashford, poi i padroni di casa ribaltano tutto. Al 56? Foden trova il pareggio, poi l’inglese trova la doppietta personale. Nel recupero èa chiudere i conti. L’incredibile errore diIl nome del norvegese è salito alla ribalta anche per un gol. Sul punteggio di 0-1, l’attaccante delha calciato alto un pallone a porta libera, solo da spingere in rete. Un errore sorprendente per un calciatore della sua qualità e fiuto ...