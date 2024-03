Manchester City | Haaland che fai? Sbaglia un gol sulla linea contro lo United VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) L’errore che non ti aspetti da Erlingnel momento più delicato della stagione di Premier League. Nel finale del primo tempo del derby ditra, sul punteggio di 0-1, l’attaccante norvegese ha calciato alto quasiriga di porta su assist illuminante di testa di Foden. Era quasi più facile segnare chere, eppure il fuoriclasse dei Citizens ha spedito la palla sopra la traversa. Incredulo Pep Guardiola, che all’intervallo deve spingere i suoi giocatori verso la rimonta. Per26 gol in questa stagione tra tutte le competizioni. WHAT A MISS FROM? pic.twitter.com/TRT7nIWvzk — Janty (@CFC Janty) March 3, 2024 SportFace.