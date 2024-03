“Mamma | ti chiedo perdono” C’è posta per Te | Salvo e Maddalena commuovono anche Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) C’èper te,Dein lacrime. La conduttrice ha messo in mostra un lato molto umano del suo carattere nella puntata andata in onda ieri, 2 marzo 2024. La sua è stata una reazione a una delle storie presentate nel corso della serata negli studi del Centro Titanus Elios. Una vicenda molto commovente che vedeva coinvolti figlio e madre.alla fine si è seduto sui gradini e più di un telespettatore ha notato i suoi occhi lucidi.Desopraffatta dall’emozione come tutti i telespettatori davanti alla televisione in quel momento. La presentatrice non ha potuto nascondere quello che stava provando.è nota e apprezzata per la sua professionalità, maper la sua capacità unica di stabilire ...