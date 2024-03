Maltempo | scatta l’allerta meteo gialla per temporali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allertadi livello Giallo per piogge evalido dalle 20 di oggi, domenica 3 marzo, fino alle 20 di domani, lunedì 4 marzo. Su tutto il territorio regionale si prevedono ancora precipitazioni, anche a carattere di intenso rovescio o temporale. Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane. Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure ...