Maltempo in Valle d' Aosta | valanga ostruisce una galleria isolando Gressoney | residenti e turisti bloccati

Il Maltempo è destinato a condizionare il weekend di calcio . In particolar modo il mondo del pallone dei dilettanti si ferma per le condizioni meteo in ... (calcioweb.eu)

Gressoney isolata: valanga blocca una galleria. Attese altre nevicate: A causa del forte Maltempo che non concede tregua, una valanga sul territorio di Gaby nella Valle del Lys, in Valle d'Aosta, ha di fatto bloccato la strada regionale 44 ostruendo il passaggio in ingre ...msn

Maltempo, un'altra settimana di piogge | Allerta tra Liguria e Piemonte per neve e frane: L'allerta è invece gialla per il resto del Piemonte tranne che per la Valle Scrivia, dove è verde. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ...tgcom24.mediaset

Neve e pericolo valanghe in Val d'Aosta, chiusa la strada per Cogne. Chiusi comprensori sciistici: A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate delle ultime ore, sono state chiuse alcune strade in Valle d'Aosta. Il sindaco di Aymavilles, in accordo con il primo cittadino di Cogne, ...ilmessaggero