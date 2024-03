Maltempo | come da previsioni | Alpi sepolte dalla neve Video e foto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 3 luglio 2024 – Continua ad imperversare iltra Liguria e Piemonte, con precipitazioni nevose straordinarie, che si registrano soprattutto nel Vercellese, in particolare ad Alagna Valsesia, ai piedi del versante meridionale del Monte Rosa. In provincia di Vercelli la Strada Provinciale 124 da frazione Ferrate a Carcoforo chiusa per pericolo di slavine.abbondante anche in alcune zone del Verbano-Cusio-Ossola,a Riale, una frazione sullecentrali. Lemeteo già ieri annunciavano una nevicate tra le più forti degli ultimi 10/20 anni. Una grossa frana si è riversata su una strada provinciale nel Parmense. La Liguria valuta richiesta d'estensione stato emergenza. Il vento supera i 110 km/h e sono previste forti mareggiate.