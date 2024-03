Maltempo assassino in Pakistan | è strage per forti piogge e frane | donne e bambini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) Leche stanno colpendo ildallo scorso giovedì 29 febbraio hanno lasciato un tragico bilancio di 37 morti e 50 feriti, con il crollo di edifici eche hanno bloccato le strade, soprattutto nel nord-ovest del Paese. Questo evento meteo avverso ha colpito duramente diverse regioni, provocando danni significativi e mettendo in luce la vulnerabilità del Paese ai cambiamenti climatici. Nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, al confine con l’Afghanistan, si sono registrati almeno 30 decessi legati alla pioggia, con un numero considerevole ditra le vittime. Questo dato emerge in un contesto di emergenza che ha richiesto una risposta immediata da parte delle autorità per far fronte alla crisi. Anche la provincia sudoccidentale del Balochistan ...