Maltempo | ancora brutte notizie | “Nevicate da record” | ecco cosa ci aspetta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo un inverno decisamente mite, nel primo weekend di marzo sono previste: stando alle previsioni de Il Meteo, infattim sarebbero attesi fino a 150 centimetri di neve in poco meno di 24 ore. Potrebbe trattarsi delle precipitazioni nevose più forti degli ultimi 10-20 anni in alcune zone del Piemonte settentrionale e della parte est della Valle d’Aosta. Il tutto a causa di una saccatura atlantica che si approfondirà sul Golfo Ligure generando condizioni di estremo. Dopo un periodo s, con inquinamento alle stelle in Pianura Padana a gennaio ma anche tra il 12 e il 21 febbraio, il cielo ha iniziato a scaricare secchiate di pioggia e metri di neve sulle Alpi. Dalla terza decade di febbraio è poi cambiato tutto, specie al Nord. Secondo le previsioni, anche nel corso dei prossimi giorni ...