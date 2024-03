Maltempo | allerta arancione in Piemonte e in Emilia-Romagna

(Di domenica 3 marzo 2024) ROMA – Una perturbazione di origine atlantica tende ad approfondirsi sulla nostra Penisola, determinando una fase di tempo perturbato; ad esso sarà associato un consistente rinforzo della ventilazione che, domani, investirà maggiormente la Sardegna, estendendosi poi alle regioni del Sud, specie in Sicilia e in Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nubifragi torna paura in Sardegna Nuova criticità meteo, in arrivo da martedì 8 Nuove problematicità Meteo: condizione generale Pazzo meteo: che succede a questo maggio? Previsioni meteo Pasqua e Pasquetta in zona rossa1° maggio: piogge e temporali sul centro-sud

maltempo in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da lunedì 4 marzo arriva una nuova perturbazione a Nordest. Un inizio settimana bagnato per le nostre regioni, con ... (ilgazzettino)

Ancora Allerta gialla a Roma e nel Lazio per il maltempo : pioggia, temporali e neve domenica 3 e lunedì 4 marzo 2024 .Continua a leggere (fanpage)

17.40 Prosegue l'ondata di Maltempo che investe la Penisola. E' allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico alcuni settori dell' Emilia -Romagna e ... (televideo.rai)

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per domani lunedì 4 marzo per rischio idrogeologico e idraulico . Quali sono ... (fanpage)

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso ... (anteprima24)

Maltempo in Sicilia, l’allerta gialla per la giornata di domani: La protezione civile della Regione Siciliana ha diramato per la giornata di domani 4 marzo l’allerta gialla con condizione meteo avverse a partire dal 03 marzo con validità dalle ore 00:00 fino alle ...grandangoloagrigento

Maltempo: rischio valanghe, oltre 6.000 persone isolate in Valle d'Aosta. allerta tra Liguria e Piemonte: L'allerta è invece gialla per il resto del Piemonte tranne che per la Valle Scrivia, dove è verde. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Protezione civile Marco Gabusi ...ansa

Maltempo: Liguria attraversata da fronte principale perturbazione. Toti: “Situazione monitorata, serve massima attenzione”: In breve: ermane l’allerta gialla fino a mezzanotte da ponente a levante per le piogge intense che nelle prossime ore potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Anche il moto ondoso è in ...imperiapost