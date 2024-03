Maltempo | allerta arancione in Emilia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 3 marzo 2024) 17.40 Prosegue l'ondata diche investe la Penisola. E'per rischio idraulico e idrogeologico alcuni settori dell'-Romagna egialla in Toscana,in molte aree di Piemonte, Liguria ed-Romagna, nonché in settori di Veneto, Lombardia, e Sardegna. Possibili precipitazioni intense,specie vicino alle aree alpine. In Liguria attesi temporali, venti di burrasca e un'intensa mareggiata. Forse domani si chiederà al governo di estendere lo stato d'emergenza rispetto alle mareggiate di qualche mese fa.