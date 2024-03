Malore improvviso fatale | Mimoza muore mentre lavora | lascia 5 figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) Si trovava a lavoro nell’hotel presso il quale era impiegata come cameriera quando, improvvisamente, si è sentita poco bene e ha perso i sensi. Un, purtroppo, quello che ha colpitoKrasniqi, morta a soli 38 anni. La notizia è circolata rapidamente a Spinea, in provincia di Venezia, dove viveva,ndo sconvolta l’intera comunità., che era originaria del Kosovo e viveva nel centro cittadino di Spinea con il marito e i loro cinque. I più piccoli frequentano le scuole elementari e medie della città: la donna era da poco tornata a lavoro dopo un periodo di pausa per dedicarsi alla famiglia.Krasniqi, per tutti Moza, ha avuto unsi trovava nell’hotel in ...