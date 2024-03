Malattie rare | all’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro il convegno #UNIAMOleforze

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Direttore Generale Luca Brancaccio ha partecipato all’iniziativa per richiamare l’attenzione sulla condizione delle persone affette daattraverso la messa in campo di una campagna di sensibilizzazione. Si è tenuto oggi 1° marzo, presso l’Università” di, ilorganizzato dalla Uniamo Federazione Italiana, in collaborazione con la Regione Calabria. La Presidente della Federazione Annalisa Scopinaro ha voluto coinvolgere AMC S.p.A, invitando il Direttore Generale Luca Brancaccio a prendere parte all’iniziativa con la finalità di accendere le luci sulla condizione delle persone affette da...

«Il coinvolgimento diretto dei pazienti oggi è fondamentale per ascoltare la voce di chi vive in prima persona una patologia, stabilire relazioni di fiducia ... (linkiesta)

VENEZIA – “Un giorno che capita solo ogni 4 anni è quello adatto per riflettere e dedicare un pensiero alle persone affette da malattie rare (50.000 in ... (lopinionista)

VENEZIA – “Un giorno che capita solo ogni 4 anni è quello adatto per riflettere e dedicare un pensiero alle persone affette da malattie rare (50.000 in ... (webmagazine24)

Capua . Sabato 2 marzo 2024, nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Capua , in via Ludovico Abenavolo, si terrà un concerto dell’ensemble musicale DNA ... (casertanotizie)

Malattie rare: per i pazienti in Basilicata maggiore assistenza: In Basilicata sono 5.596 i pazienti con Malattie rare, quasi un terzo di essi (il 30,9 per cento dei casi) sono nella fascia di età fino ai 19 anni. La Regione Basilicata ha fatto il punto della ...materalife

Protagonismo giovanile nella Giornata delle Malattie rare a Villa Bottini: Giovedì 29 febbraio, a Villa Bottini, in occasione della Giornata dedicata alle Malattie rare, è stato rappresentato lo spettacolo “Ci Vuole Un Fiore”, diretto da Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagn ...lagazzettadilucca

Keanu, bambino per sempre. «Solo in 20 con la sua sindrome»: Il 29 febbraio si è celebrata la Giornata mondiale delle Malattie rare. Nella data più rara del calendario si cerca di accendere l'attenzione del mondo sulle storie di chi è affetto da una malattia ...altoadige