Makari | Lo show dei record | atletica o The legend of Tarzan? La tv del 3 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 3 marzo 2024) Per la prima serata in tv, domenica 3su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “3”, con Claudio Gioè. Verrà proposto l’episodio al titolo “Tutti i libri del mondo”: la nostra Marilù ha un antico amore: si chiama Nino Ardente e, benché la loro relazione sia finita da molti anni, sono rimasti grandi amici. Nino d – a tempo ha perso tutto e ora sbarca il lunario facendo il venditore ambulante di libri usati. Marilù gli vuole un gran bene e cerca di aiutarlo in ogni modo possibile. Una mattina, andando a fargli visita, trova l’inaspettato… RaiDue alle 21 trasmetterà i “Campionati del Mondo Indoor Glasgow 24”,. Telecronaca Luca Di Bella, commento tecnico Stefano Tilli e interviste di Elisabetta Caporale. Su RaiTre alle 20.55 ci sarà il programma d’inchieste “Indovina chi viene a cena Com’è andata a finire”. Spazio ...