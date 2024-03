Maiorca-Girona | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 3 marzo 2024)è una gara valida per la ventisettesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: tv,La settimana delè stata clamorosa: la squadra che nel tardo pomeriggio di domenica ospiterà la vicecapolista, ha piazzato il colpo dell’anno conquistando l’accesso alla finale di Coppa del Re andando a vincere ai rigori sul campo della Real Sociedad. Un’affermazione clamorosa che apre scenari altrettanti clamorosi per la stagione. Anche se, nell’ultimo atto, Muriqi e compagni se la dovranno vedere con l’Athletic Bilbao che è favorito. Muriqi (AnsaFoto) – Ilveggente.itMa in una gara secca tutto può succedere e i festeggiamenti per il grande traguardo raggiunto potrebbero giocare un brutto scherzo ai padroni di casa contro ...