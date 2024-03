Macabro ritrovamento a Capaccio Paestum vicino Salerno | scoperte ossa umane in spiaggia | indagini in corso

Da alcuni primissimi rilevamenti sembrerebbe trattarsi di una persona anziana, ma non si ha la certezza: arriva il medico legale Un bastone, un cappello, un ... (cityrumors)

Travolti e uccisi da un treno in aperta campagna. E’ accaduto ieri sera lungo la linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello, in località ... (thesocialpost)

Tempo di lettura: 2 minutiIl Cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in una abitazione in provincia di Caserta, a Mondragone per la precisione. Il ... (anteprima24)