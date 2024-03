Ma quanto era grande l’Antica Roma? Come si orientavano i romani

La lunga fase di maltempo iniziata nella giornata del 22 febbraio ha cumulato sull'Italia in soli dieci giorni la quantità di pioggia che sarebbe dovuta ... (ilmessaggero)

Non si intravede una via d'uscita dal maltempo: ancora piogge, temporali e nevicate a più riprese per la prossima settimana e anche oltre. Quali sono le ... (ilgiornale)