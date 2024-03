Ma perché si chiama Rione Pigna? Dove ammirare il famoso Pignone

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando si parla deldellala maggior parte dei romani sa bene a quale zona di Roma ci si sta riferendo: a quella delimitata dal Pantheon, largo di Torre Argentina, via delle Botteghe Oscure e piazza Venezia. Una sorta di quadrato nel quale ci sono diversi segnali che identificano il: via della, piazza dellaecc. Forse, però, in pochi conoscono l’origine di questo nome… Ilche ha dato il nome a undi Roma si trova ora nei Musei Vaticani – ilcorrieredellacitta.comEbbene una scultura di bronzo alta quattro metri e larga due metri e mezzo, attribuita a Publio Cincio Savio, è stata trovata proprio nella zona in cui si trovavano i resti delle terme di Agrippa, a Campo Marzio nel medioevo. Un rinvenimento che ha suscitato un ...