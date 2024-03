Lutto nel mondo del giornalismo | è morto Mauro Barzagna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilè inper la morte di, caposervizio della redazione centrale del Corriere dell’Umbria, membro dell’ufficio di direzione. L’annuncio è arrivato direttamente sul sito attraverso un messaggio di cordoglio. “si è spento all’età di 59 anni dopo un’intensa malattia contro cui ha combattuto con coraggio e determinazione fino all’ultimo” sottolinea il Corriere dell’Umbria. “Dopo un delicato intervento chirurgico, con grande decisione era voluto rientrare sul posto di lavoro per continuare a svolgere una professione che amava profondamente e che per decenni ha svolto con grande intensità e umanità”. Chi eraClasse 1964, aveva mosso i primi passi nel Corriere dell’Umbria già nel 1989 come corrispondente dalla Valnestore. ...