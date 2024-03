L' Unrwa | Gaza muore di fame Ma i miliardi dell' Onu dove sono?

(Di domenica 3 marzo 2024) "Cosìdi", denuncia l', la discussa agenziae Nazioni Unite per la Palestina. E accusa Israele per la carestia. Un modo, spiega Pietro Senaldi, per riavere i finanziamenti bloccati dopo il 7 ottobre a causa dei legami con Hamas. Ma quei soldi non si sa che fine abbiano fatto. Registrati qui gratuitamente a Libero e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi

Per un report americano che mette in dubbio una posizione di Israele sull’ Unrwa , ecco un nuovo, agghiacciante report israeliano sulle manovre di Hamas in ... (it.insideover)

Gaza, 24 paesi dell'America latina chiedono il cessate il fuoco: I capi di Stato di 24 paesi dell'America latina e dei Caraibi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui chiedono un "cessate il fuoco umanitario immediato" nella Striscia di Gaza. (ANSA) ...ansa

La strage degli affamati, Ue e Onu chiedono indagine indipendente: “Sono scioccato nell’apprendere che in un nuovo episodio della guerra a Gaza, 100 persone che erano in coda per ricevere ... da agenzie specializzate adeguatamente finanziate come l’Unrwa per ...unita

Gli aiuti Usa piovono dal cielo: «Inutili e umilianti»: Israele (Internazionale) Pochi e contesi da troppi affamati. Onu e ong umanitarie criticano i pacchi lanciati su Gaza dagli Stati uniti: vanno aperti i valichi. Le Nazioni unite visitano le vittime de ...ilmanifesto