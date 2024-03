L’unica e vera discriminazione del nostro tempo | la povertà Il commento di Monti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 3 marzo 2024) In un mondo sempre più caratterizzato dal politically correct, in cui si preferisce utilizzare asterischi o altri simboli per risultare più inclusivi,e realein essere è quella della. Si tratta, a ben vedere, di un’evidenza coerente con ilsistema sociale: con la supremazia del potere economico sul potere politico, l’atto discriminante non avviene più utilizzando gli strumenti che da sempre alcuni gruppi utilizzano per avere il predominio sugli altri, ma attraverso una serie di elementi che pongono il povero in una condizione discriminata. Non si tratta, sia chiaro, dell’ultimo modello di smartphone, o di consumi di lusso. Si tratta di elementi che sono alla base della vita: sanità, formazione, opportunità. Se il transumanesimo, vale a dire la posizione di ...