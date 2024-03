L’ultimo volo di Alessandro e Giosuè | chi erano i piloti morti nell’incidente aereo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) Due amici,Pecora eCammarata, uniti dalla passione per ile per l’esplorazione di panorami mozzafiato da altezze vertiginose, sono stati protagonisti di un tragico incidente. Il destino ha voluto che uno di loro fosse sbalzato fuori dall’ultraleggero, mentre l’altro rimaneva intrappolato al suo interno., meno di un anno fa, celebrava il suo primoda solo, condividendo la sua gioia e le sue avventure aeree sui social. Ricercatore presso il dipartimento di Fisica e tecnologie del Cnr, aveva una solida formazione in Spettroscopia di superficie. Il suo entusiasmo per ilsi rifletteva nei post pubblicati, come quello del 13 dicembre, dove descriveva uno dei suoi voli come un “bel giretto”, o nel video del 13 febbraio, che ...