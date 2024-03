Lukas Podolski | «Se Buffon ha smesso a 45 anni | io smetterò a 46»

(Di domenica 3 marzo 2024) La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi, che dopo una vita da protagonista nei migliori club europei, oggi gioca nella Serie A polacca e… vende il kebab alle nuove generazioni. A 38l’attaccante ex di Inter, Bayern e Arsenal parla del suo impero fatto di decine di ristoranti da gestire e introiti da capogiro. L’impero del kebab Il progetto Mangal Doener è nato nel 2018. È vero che con i kebab guadagna più soldi di quando era al top della sua carriera? «Diciamo che, se proviamo a fare due conti… sì, possiamo dire di sì» Com’è nata l’idea di puntare sul kebab? «La scelta del settore è come la scelta di un club. Ti guardi intorno e ti lasci ispirare. Il kebab è il cibo della mia adolescenza, quello che prendevo quando uscivo con gli amici oppure dopo aver vinto una partita. A Colonia, nei miei primi ...

