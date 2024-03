Luis Suarez apre il suo conto per l’Inter Miami con una doppietta a fuoco rapido

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 3 marzo 2024) Sito inglese:ha finalmente rotto la sua siccità di gol persegnando due reti nei primi 11 minuti dell’attesissima partita di rivalità contro l’Orlando City SC. L’uruguaiano, che è stato il fiore all’occhiello delin offseason insieme a stelle come Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, inizialmente aveva faticato a trovare il fondo della rete in MLS. Nonostante le sue difficoltà nelle amichevoli precampionato e nelle prime due partite della stagione 2024,ha avuto un impatto significativo con i suoi primi gol contro l’Orlando City SC.alla fine ha posto fine alla sua siccità di gol in MLS segnando solo quattro minuti nella partita di rivalità della Florida. Nonostante lo spavento iniziale ...