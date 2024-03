Lucy | Oetzi | che avventure Noi e gli Antenati superstar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) C’è per esempio “l’uomo di Altamura”, età 150mila anni, ancora protetto dal calcare delle Murge e quindi inaccessibile, ma riprodotto così fedelmente da presentarsi alla vista (virtuale) come "un uomo nudo, barbuto e con i capelli incolti, dalla corporatura tarchiata (...), con le mani dietro la schiena (come se stesse aspettando qualcosa), un uomo che, con un’espressione sorniona, vi guarda fisso negli occhi". E c’è, 3,2 milioni di anni, l’antenata più antenata di tutti e tutte, una vera star della paleoantropologia, scoperta di Etiopia nel 1974 e così battezzata perché nel campo degli archeologici si ascoltava ogni giorno, anzi ogni notte, come precisò Don Johanson, lo scopritore, la canzone dei Beatles “in the sky with diamonds“. E poi gli “hobbit” dell’isola di Flores in Indonesia, il “ragazzo del lago” Turkana in Kenya, il popolare ...