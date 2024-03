Lucchese | l’occasione da non fallire Gorgone | Tutti pronti al riscatto

(Di domenica 3 marzo 2024) Il futuro può attendere. Oggiuniti, squadra e tifosi, a caccia di quella vittoria casalinga che manca da un mese (2 a 1 alla Spal) e che permetterebbe ai rossoneri di fare tre significativi passi in avanti verso una posizione di classifica al riparo da brutte sorprese. In campo ci sono le due squadre, Rimini e, che hanno sfiorato l’ingresso alla finale di Coppa Italia (bisognerà vedere chi avrà metabolizzato meglio le fatiche di quattro giorni fa), ma che arrivano all’appuntamento con uno stato d’animo e di classifica diversi. Il Rimini – che ha iniziato la risalita proprio dopo la vittoria (2-0) sulla, è, oggi, a quota 38, vale a dire a pochi passi dalla salvezza, ma anche con la prospettiva concreta di conquistare un posto nei play-off. La squadra guidata da ottobre da Emanuele Troise, subentrato a Raimondi, ...

