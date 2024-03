Lotito vuole sporgere denuncia contro ignoti | Gravina è il vero obiettivo Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024)agire per vie legali. Il presidente della Lazio è convinto ci sia una sorta di complottodi lui e per colpirlo si danneggia la Lazio. Per questo motivo ha chiesto ai suoi legali di capire se dopo il caso Di Bello ci sono gli estremi per intraprendere le vie legali. Lo scrive il. Le mosse didopo Lazio-Milan e il caso Di Bello Ilchiarisce le possibili mosse didopo le dichiarazioni post Lazio-Milan. “Scacco matto per non restare fermi all’angolo, in balia di un sopruso dietro l’altro. C’è un solo modo per non violare la clausola compromissoria e proteggere la Lazio: non possono essere chiamati in giudizio altri soggetti federali, ma è ammesso – senzaindicazioni – una ...