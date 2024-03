Lorella Cuccarini a C’è Posta per te 2024 | lacrime per la sorpresa di un figlio alla madre | Video Witty Tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 3 marzo 2024)a C’èper tesi è commossa per ben due volte. In primis per ilpresentazione che le ha confezionato la redazione, in seconda battuta per la storia a cui ha preso parte. Ascoltando quanto raccontato dal ragazzo e dell’amore di questi per la sua mamma che ha affrontato con grande coraggio una brutta malattia,, dietro la busta, ha pianto come molti telespettatori. Poi ha sfoggiato il suo sorriso migliore ed è scesa dalle scale per una bellissimasignora.Tv