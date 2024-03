Lookman | «Contento per il goal | ma volevamo vincere»

(Di domenica 3 marzo 2024) Ecco le parole dell’attaccante dell’Atalanta Ademoladopo la sconfitta contro il Bologna stasera a Bergamo Ai microfoni di DAZN, l’attaccante dell’Atalanta Ademolaha parlato così dopo la gara con il Bologna. «Tre competizioni per noi portano sempre stimoli. Sto sempre meglio, anche se ovviamente non sono soddisfatto del risultato. Abbiamo avuto 10 minuti di calo e abbiamo perso la partita. L’Atalanta ora deve rimanere concentrata»

