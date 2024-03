L'Omag-Mt cade a Busto. Niente impresa in trasferta. Si complica la corsa playoff

(Di domenica 3 marzo 2024) futuraarsizio 3 OMAG MT SAN GIOVANNI 1 FUTURA GIOVANIARSIZIO: Cvetnic 16, Pomili, Rebora, Bonvicini, Furlan 15, Osana, Zanette 16, Tonello 9, Conceicao 5, Monza 2, Citterio, Bresciani, Bosso 8, Del Core. All.: Amadio OMAG MT SAN GIOVANNI: Pecorari 1, Caforio, Turco 1, Giacomello, Meliffi, Parini 6, Consoli 13, Ghibaudo, Cangini, Salvatori, Ortolani 18, Nardo 13. All.: Bertini ARBITRI: Sabia, Pecoraro NOTE – Parziali: 25-22, 23-25, 25-15, 25-21 Non basta una prova di carattere alla Omag-Mt San Giovanni in Marignano che esce sconfitta per 3-1 al Pala Borsani con la Futura GiovaniArsizio, seconda forza della Pool Promozione di A2. Nei primi scambi la Omag tiene bene botta, restando ancorata alle padrone di casa con Consoli, Nardo e le giocate difensive di Parini (8-8). Il testa a testa si protrae anche nella ...

