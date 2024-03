L' oceano gourmet che bagna Milano

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 3 marzo 2024) Due fratelli toscani, di Carrara, portano nel capoluogo lombardo i sapori del Pacifico, dal ceviche peruviano al sushi giapponese. E intanto progettano l’apertura di un hotel molto speciale In principio fu un coltello da pomodoro. Sono i dettagli che fanno l’insieme, i particolari a dare un indirizzo alla somma di eventi (molti casuali) che costituiscono una vita. Per i fratelli Jacopo e Leonardo Signani, protagonisti della ristorazione più up to date, fu appunto il coltello adatto a tagliare i pomodori - di acciaio, non più lungo di 13 centimetri, con apposito seghetto - reliquia utilizzata con mano felice dal nonno materno Gualtiero durante i pranzi, a far loro capire di non appartenere a una famiglia normale. Non tanto per il coltello in sé, ma perché il nonno era un dandy della tavola, forse della vita in generale: ogni momento ha il proprio rito, ogni piatto lo strumento adatto, ...