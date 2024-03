L'obiettivo di Milano. Difendere il terzo posto e dimenticare l'Europa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Il derby con Varese per cancellare le brutte scorie recenti. L’Olimpia scende in campo quest’oggi alle 17, neanche 48 ore dopo la debacle transalpina di Lione.. C’è un 3°dae ancora di più una magra figura da riscattare in un girone di ritorno dove i biancorossi sono imbattuti. Rimane ancora ai minimi termini il roster a disposizione (in Serie A non è tesserato neanche McGruder): torna a disposizione Caruso, mentre solo poco prima della partita sarà sciolta la riserva per il rientro di Napier e Mirotic. Rotazioni sicuramente accorciare tra gli italiani visto che non recuperano nè Tonut, nè Flaccadori. "Dobbiamo trovare la forza di ripartire - dice coach Ettore Messina - ritrovando determinazione e fisicità soprattutto in difesa, che da sempre è stata fondamento della nostra identità di squadra. Il test contro una squadra di grande ...