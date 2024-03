Lo scontro salvezza va all’Accademia Volley | vittoria a Villaricca per 3-1

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiImportantissimaper l’Accademiache ieri pomeriggio ha superato in trasferta l’Anciscon il punteggio di 3-1 (25-23, 25-22, 17-25, 25-19) nella diciassettesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. In unodiretto per la, le giallorosse giocano una partita davvero convincente e degna di nota, al cospetto di un avversario che, soprattutto in casa, aveva finora espresso le migliori prestazioni e dato filo da torcere a tutti. Primi due set tiratissimi, giocati punto a punto: l’Accademia è brava a sfruttare al meglio le battute finali delle due frazioni, mostrandosi lucida ed attenta e vola sul 2-0. Le giallorosse pagano lo sforzo profuso e subiscono il ritorno prepotente dinel terzo set, dove ...

