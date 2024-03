LIVE – Super-G femminile Kvitfjell 2024 domenica | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di domenica 3 marzo 2024) Ile latestuale del secondo-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna a gareggiare sulla celebre Olympiabakken all’indomani del trionfo della svizzera Lara Gut-Behrami, che ha compiuto un altro passo molto importante in ottica conquista della Sfera di Cristallo. Sono otto le azzurre presenti al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Nadia Delago, Nicol Delago, Theresa Runggaldier e Sara Thaler. Riflettori puntati, come sempre, anche sull’altra elvetica Michelle Gisin e sul terzetto austriaco formato da Cornelia Huetter, Mirjam Puchner e Stephanie Venier. Possono rappresentare delle serie candidate per un posto sul podio anche la neozelandese Alice Robinson, ...

Sci, Super G bis di Kvitfjell: diretta LIVE Coppa del Mondo femminile: Provaci ancora Federica Brignone! A 24 ore dalla prima gara si torna in pista, sulla Olympiabakken di Kvitfjell per il secondo Super G di questo fine settimana norvegese. Sarà il penultimo della ...sport.virgilio

Alle 11.00 il secondo Super-g di Kvitfjell, condizioni toste sulla "Olympiabakken": 8 le azzurre in pista: Secondo Super-g femminile di Kvitfjell che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.00 con il servizio di LIVE timing FIS. Dopo le trenta, ecco le altre quattro azzurre al cancelletto: ...neveitalia

LIVE Sci alpino, SuperG Kvitfjell 2024 in DIRETTA: Brignone in corsa per la coppa di specialità: Il primo dei due Super-g sulla "Olympiabakken" è tutto della ticinese, magistrale nella parte più tecnica per anticipare le austriache, con Huetter (che rimane in piena corsa per la coppa di specialit ...informazione