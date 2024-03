LIVE – Staffetta mista Oslo 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di domenica 3 marzo 2024) Ile latestuale della4×6 km di, gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di. L’Italia vuole rifarsi dopo il decimo posto ai Mondiali di Nove Mesto e punta al podio con il quartetto composto da Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. La nazione più attrezzata è la Norvegia padrona di casa, che può contare su quattro tenori come Ingrid Landmark Tandrevold, Ida Lien, Tarjei Boe e Johannes Thingnes Boe. Subito dietro, oltre alla compagine azzurra, ci sono la Francia di Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude e Quentin Fillon Maillet, la Svezia di Mona Brorsson, Elvira Oeberg, Jesper Nelin e Martin Ponsiluoma e la Germania di Janina Hettic-Walz, Sophia Schneider, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Biathlon LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta FEMMINILE DI Biathlon ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale della Staffetta mista 4×6 km di Oslo 2024 , gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon . ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale della Staffetta singola mista di Oslo 2024 , gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon . ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta mista tradizionale di Biathlon da ... (oasport)

Il LIVE e la DIRETTA testuale della Staffetta singola mista di Oslo 2024 , gara valevole per la terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di biathlon . ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta A COPPIE DI Biathlon D alle 12.45 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla ... (oasport)

LIVE Biathlon, Single mixed relay Oslo 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Comola e Bionaz: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Staffetta MISTA DI BIATHLON DALLE 14.45 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, in pr ...oasport

LIVE Biathlon, Staffetta mista Oslo 2024 in DIRETTA: Italia per riscattare il Mondiale: Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della Staffetta mista tradizionale di biathlon da Oslo-Holmenkollen, Norvegia. Si chiude il tormentato weekend di gare nella cattedrale ...oasport

Staffetta di Athletica Vaticana con i testimoni di Papa Francesco a Roma maratona: Domenica 17 marzo 2024 a Roma con la grande maratona internazionale che insieme alla Staffetta Acea Run4Rome e la stracittadina Fun Run da 5km coinvolgerà oltre 40mila persone da tutto il mondo sarà ...tuttosport