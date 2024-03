LIVE Snowboardcross | Sierra Nevada 2024 in DIRETTA | Sommariva passa ai quarti | eliminato Leoni Attesa per Moioli

(Di domenica 3 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:52 La gara si sposta nel circuito femminile. Parte la prima heat. Ricordiamo che Michelasarà presente nell’ultima batteria Quarterfinal – Heat 1Next RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 24 CLIFT Mia AUS – – 16 ODINE Meryeta CAN – – 9 GASKILL Stacy USA – – 1 TRESPEUCH Chloe FRA – – 11:51 Il tedesco Ulbricht è forgiato dalla vittoria di ieri! L’atletail taglio con Chollet. 1/8 Final – Heat 8 RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER 2 1 18 ULBRICHT Leon GER 3 1 2 15 CHOLLET Aidan FRA 1 2 3 31 VUAGNOUX Ken FRA 4 4 4 34 KEARNEY Hagen USA 2 3 11:50 Ordine confermato. Ora è il momento dell’ultima run 1/8 Final – Heat 8Started RANK BIB NAME NAT INTER 1 INTER ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:20 Ecco, come previsto: gara sospesa . Non ci sono le condizioni per proseguire. La speranza è che la nuvola se ne ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 La gara è sospesa per Visibilità bassa, non facile capire i tempi di attesa . 13:30 Gara sospesa nuovamente ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:48 Grazie per averci seguito Amici di OA Sport. A domani con una gara-2 speriamo più positiva per i colori ... (oasport)

LIVE Snowboardcross, Sierra Nevada 2024 in DIRETTA: azzurri per il riscatto: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-2 valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, ...oasport

LIVE Snowboardcross, Sierra Nevada 2024 in DIRETTA: azzurri per un acuto sulle nevi iberiche: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-1 valida per la quinta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, ...oasport

Agent of shred: Eagle Olympian Meghan Tierney starts a new chapter in life: Longtime Eagle resident Meghan Tierney is used to navigating the twists and turns of the Snowboardcross track, but over the last few years, she’s enjoyed a different kind of whirlwind ride. Since her ...skyhinews