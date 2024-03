LIVE Sci di fondo | Sprint tl Lahti 2024 in DIRETTA | tris d’azzurri tra i 30 al maschile | donne tutte fuori

Leggi tutta la notizia su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:17 CLASSIFICA 1 Klaebo (NOR) 2'36?21 2 Chanavat (FRA) +2?28 3 Grond (SUI) +3?49 4 Jay (FRA) +4?88 5 Riebli (SUI) +5?22 6 Stoelben (GER) +5?37 7 Danielsson (SWE) +5?71 8 Valnes (NOR) +5?76 9 Halfvarsson (SWE) +5?89 10 Taugboel (NOR) +6?08 12 Hellweger (ITA) +6?45 19 Pellegrino (ITA) +7?46 24 Bernardi (ITA) +8?08 44 Chicchetti (ITA) +10?43 51 Barp (ITA) +11?06 54 Daprà (ITA) +11?68 10:15 Conclusa la qualificazione, andiamo dunque a riepilogare la classifica. 10:12 Mancano una decina di arrivi per stilare la classifica definitiva. 10:11 Cinquantesimo posto a 11?68 per Simone Daprà, che è dunque eliminato con certezza. 10:10 Va ricordato che l'attuale limite per la qualificazione è a 8?93 da Klaebo. 10:07 Nell'attesa di Simone Daprà con il 70, appare chiaro che hanno la sicurezza di passare Hellweger, Pellegrino ...